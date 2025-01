Getty Images

Parma, in chiusura la cessione di Coulibaly al Leicester

Matteo Palmisano

58 minuti fa



Il Parma sta definendo la cessione di Woyo Coulibaly al Leicester. La trattativa con il club inglese, stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, sarebbe già ai dettagli. Il terzino era finito anche nel mirino della Fiorentina in caso di partenza di Michael Kayode.



I NUMERI - Schierato sia a destra che a sinistra, Coulibaly ha giocato 14 partite di cui 12 dal primo minuto in campionato per un totale di 1.085 minuti. Due gli assist in stagione.