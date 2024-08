Perché Nico Gonzalez non può giocare Verona-Juventus? Cosa dice il regolamento

Dopo la prima giornata bianconera già grande attesa per vedere; il via libera del club viola è arrivato alla fine di un tira e molla durato a lungo e concluso a pochi giorni dal termine della sessione estiva di mercato. Gonzalez era la prima scelta di Thiago Motta quando gli è stato detto che non sarebbero riusciti ad arrivare ad Adeyemi, ma quando debutterà con la Juve?

- Sicuramente non contro il Verona, nella gara in programma lunedì 26 agosto alle 20.45 al Betegodi che chiuderà la seconda giornata di campionato.. Così Nico Gonzalez dovrà rimandare il suo debutto in bianconero, che salvo imprevisti potrebbe arrivare già nella sfida successiva contro la Roma, in programma domenica 1° settembre all'Allianz Stadium prima della sosta per le nazionali.

- Nelle idee di Thiago Motta; l'argentino piace molto all'allenatore ex Bologna, in passato ha giocato anche da prima punta e spostato a sinistra, all'occorrenza si è ritrovato a fare anche la seconda punta ma al momento il tecnico lo vede nel suo ruolo naturale, lì a destra da dove può creare occasioni pericolose andando in porta o cercando il passaggio filtrante per un compagno.