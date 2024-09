Quando può debuttare Martinez con l'Inter

Getty Images

Dopo tre partite durante le quali è rimasto a guardare i compagni dalla panchina,. L'ex portiere del Genoa finora in nerazzurro ha giocato solo qualche amichevole, ma secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Simone Inzaghi sta pensando di lanciarlo nella gara contro il Monza in programma domenica 15 settembre alle ore 20.45- Martinez è arrivato a Milano per fare il secondo di Sommer e finora l'allenatore sta rispettando le gerarchie, ma non è escluso che possa dare spazio allo spagnolo già dalla prossima partita dell'Inter.. Per questo, l'impressione è che possa giocare più spesso rispetto alle classiche gare di Coppa Italia come successo ad Audero l'anno scorso, Martinez avrà la sua occasione senza dover aspettare l'indisponibilità di Sommer.

- L'indiscrezione lanciata dal Corriere dello Sport è legata al possibile turnover tra i pali nerazzurri in vista di big match uno dietro l'altro:contro il Milan, che si giocherà domenica 22.