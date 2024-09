Rabiot-Marsiglia, manca solo l'annuncio. Tutti i retroscena sui rifiuti a Milan e Atletico Madrid: "Madre incompetente e insopportabile"

Il centrocampista transalpino, atterrato ieri in città dopo l'accordo con il club di De Zerbi, ha superato la prima parte delle visite mediche, propedeutiche alla firma sul contratto biennale. E' atteso per oggi l'annuncio ufficiale del suo approdo al Marsiglia, un annuncio che metterà fine al suo periodo da svincolato che dura dallo scorso 1° luglio, primo giorno libero dal contratto che lo legava alla Juventus.Vari i rifiuti da parte dell’ex Paris Saint Germain. Prima di accettare la corte del Marsiglia,dall’Arabia Saudita al Qatar (proposte non considerate, in quanto la volontà è sempre stata e rimasta di permanere nel calcio che conta, in Europa), passando per il Milan e l’Atletico Madrid. Ed è proprio su quest’ultima meta che l’agente francese Bruno Satin si è voluto esprimere, andando a svelare alcuni retroscena sulle richieste da parte della madre di Adrien, Veronique.

Al programma After Foot su RMC Sport, Satin si è espresso così: "Mi stava spiegando dove avrebbe giocato suo figlio.. Viene consigliato dalla mamma e questo dimostra quanto è importante farsi assistere da professionisti perché se fosse stato assistito da un professionista sarebbe nella top 10 europea. Ho parlato con il direttore sportivo dell’Atlético Madrid a fine luglio e mi ha detto. Stanca rapidamente tutti i professionisti, è insopportabile”.

Solo pochi giorni fa, c'erano state le parole di Thiago Motta in conferenza stampa: "Non mi ha chiamato,". A queste dichiarazioni, la madre del giocatore aveva replicato in maniera diretta: "".Tutte dichiarazioni che si sposano anche con le motivazioni del rifiuto ai rossoneri. Tra le squadre che si erano interessate a Rabiot, infatti, c'è stato anche il Milan, che aveva pensato al centrocampista francese in due occasioni: prima negli ultimi giorni di mercato in caso di cessione di Bennacer - tra le piste c'era proprio il Marsiglia, l'altra era l'Atletico Madrid - poi dopo il brutto infortunio dell'algerino.

, dunque, è rimasto svincolato fino ad ora perché ha aspettato offerte di primissimo livello, sia dal punto di vista economico che sportivo. In particolar modo, il francese si aspettava una proposta concreta da parte della Premier League (Newcastle e Manchester United, in primis, primi club a sondarne l’interesse), ma alla fineMa Rabiot è pronto a ripartire, da casa sua, dalla Ligue 1 per affrontare una nuova avventura, per interrompere il dominio parigino (in una sorta di vendetta personale contro la società che l’ha scaricato in passato) e per riprendersi la Nazionale guidata da Deschamps.

