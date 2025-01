Ranieri frena su Farioli: "È giovane e aspetterà"

AFP via Getty Images

ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Az Alkmaar-Roma. Di seguito tutte le sue parole:"Conta al di là della partita, sono curioso perché stimo moltissimo l'AZ, gioca 90 minuti, corre in avanti, attacca la porta, mi piace molto e sono molto curioso. E sono fiducioso perché la squadra sta bene".“Una partita importante, giocare in Europa è importante, noi ora ci siamo e ci vogliamo tornare anche se bisognerà fare qualcosa di incredibile per tornarci. Ma mettiamo mattone dopo mattone. Domani gara difficile contro un ottimo avversario, cercheremo di fare la nostra partita”.

“Conosciamo Roma, per cui è meglio promettere lavoro e sacrificio, è la ricetta più giusta. Non bisogna promettere e non mantenere, la mia carriera l’ho impostata su questo. Su lavoro e serietà e far felici i tifosi, perché promettere qualcosa che è incognito? Noi domani affrontiamo un’ottima squadra, la più giovane in Europa, giocano in avanti come piacciono a me. Sarà un bel banco di prova per noi”.Ci sarà gestione tra le due trasferte, questa e quella di Udine? “Gli dico che affrontiamo una squadra che non perde da due mesi, una gran bella squadra. Io penso alla prima, poi penserò alla seconda. Ci aspettano due bellissime partite, ora pensiamo alla prima”.

“Volete sapere la formazione, ho capito. Tanto sapete che non ve la dico. Possono giocare sì, lo abbiamo fatto più volte, quindi perché no?”“Che è una forza della natura, non si arrende mai, sa lottare e quelli che sanno lottare a me fanno impazzire”.”Sono molto felice, è un ottimo giocatore, ha ottimo qualità, bravo ad attaccare e anche a difendere. La Roma aveva bisogno di lui, perché cerchiamo difensori che sappiano difendere e lo abbiamo scelto”.

“È un giovane, sta lavorando bene all’Ajax. So che lì non sono mai contenti, ma sta facendo molto bene".Dopo la traduzione della risposta su Farioli, Ranieri poi aggiunge: "E aspetterà".