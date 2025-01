AFP via Getty Images

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Eintracht. Il mister non ha voluto parlare del mercato in entrata ma solamente della cessione di Mario Hermoso. Di seguito la conferenza stampa integrale"Ogni partita è importante per una crescita della squadra. Quando sono arrivato avevano tutti paura di cosa potesse fare la Roma. Dobbiamo fare bene a ogni gara e vedremo cosa riusciremo a fare"."Non risponde a domande sul mercato. Quando sono arrivato io era infortunato. Mi piace ed è grintoso. Sono partito con determinati giocatori e lui vuole giocare giustamente. Io non posso dire a nessuno ‘tu giochi’ e preferisce andare via e io voglio giocatori che siano felici di stare alla Roma. Lo capisco perché giocatori del genere vogliono giocare".

"Sì col suo arrivo posso cambiare diverse cose, posso anche mettere la difesa a 4 e mi permette di cambiare squadra"."Le voci che sento su Leandro le sento da voi non da lui. Se non vuole restare non trattengo nessuno. Cristante è un giocatore ritrovato e potrebbe sostituirlo con caratteristiche differenti. Sono dei giocatori che potrebbero giocare benissimo insieme. Sapevo a Udine che avrei pagato in qualità ma è una cosa che dovevo fare, ero convinto che gli altri ragazzi avrebbero fatto una grande partita".

. "C’è sempre da migliorare. Quando giochi contro grandi squadre devi fare un super lavoro per creargli dei problemi. All’inizio ero rimasto meravigliato che a Napoli non avevamo giocato come speravo.Abbiamo iniziato a fare bene dopo l’Atalanta. La squadra sta lavorando ogni giorno per migliorare ed è la cosa più bella da vedere per un allenatore"."Non ci ho fatto caso. È un bel giocatore, ha bisogno di essere più concreto ed è quello che gli chiedo sempre. Sarà un ottimo giocatore per il futuro della Roma".

). "Mi hanno chiesto il permesso e li ho mandati".: "La Roma non è pigra. Tutto gli posso dire a questa squadra tranne questo. Oggi gli ho fatto vedere il fallo laterale subito ad Alkmaar e quello contro il Lecce dalla quale è nato il rigore col Lecce"."Mats lo seguivo da tantissimo tempo. Mi è sempre piaciuto e averlo come giocatore e poterlo mettere in campo mi è sembrato normale. Sta bene ed è un punto di riferimento, è un campione del mondo".