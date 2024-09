Raspadori su con l'Italia e giù col Napoli: ruolo, compagni e personalità, perché non esplode al Maradona

GETTY

“Per caratteristiche staseraDami alterno nelle due fasi, arrivo da dietro e attacco l’area, così. Una delle mie prerogative èPenso sia una delle mie qualità principali”. Parole e musica di, un inno alla gioia per la vittoria conin casa dellanella prima giornata die un messaggio al suo club, il. L’ex Sassuolo è subentratoe ha ribaltato la squadra, entrando nell’azione del 2-1 e segnando il tris.da calciatore che, ormai 24enne, è fatto e finito, esperto al punto da prendersi la scena ogni volta che vede il campo.

Cosa questa che non succede però con il Napoli.ha sì fatto affidamento su di lui nelle prime tre uscite ufficiali in Serie A ma da prima punta, nell'attesa di, a fargli fare a sportellate contro i difensori avversari. Le prestazioni non sono state da ricordare, è servito che uscisse lui all’ora di gioco per far entrareper esempio contro ilper la rimonta.Il motivo? Molto è da imputare al, come ha sottolineato lui stesso.Punta, di fianco a un 9 puro come, libero di spaziare in attacco ma senza dover rincorrere troppo gli avversari, pronto a. Un modo di attaccare questo che al Napoli difficilmente potrà ritrovare per la presenza di, di, di, di quelleche permettono di allargare il campo agli azzurri di Conte ma ne limitano l’impiego.

Lache tanto lo rende apprezzato e utile agli allenatori rischia di essere per lui un. Sacrificato da 9, sprecato da 7, Raspadori ha dimostrato ancora come da seconda punta sia fondamentale per l’Italia. Uno step che deve fare anche nel club, ora o mai più. Chiuso da, sacrificato in sistemi offensivi che privilegiavano primae oraIn campo e fuori. Se dovesse vivere un’altra stagione da comprimario, il tarlo dell’addio a Napoli e al Napoli potrebbe insidiarsi in lui: cambiare aria e mettersi al centro, per la prima volta. In estate d’altronde laerano pronte a scommettere su di lui e potrebbero tornare alla carica.