“C’è tanta voglia ed entusiasmo per il primo trofeo in palio della stagione, sarà una stagione molto esigente ma potrebbe diventare vincente, la squadra è in buone condizioni ed è molto motivata”, così il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti alla vigilia dellaL’Atalanta è arrivata alla finale di Europa League grazie a un grande lavoro di squadra".Mbappé è arrivato il 7, non abbiamo avuto tanto tempo, è in buona condizione e si sta adattando alla squadra, come tutti gli altri anche lui potrebbe scendere in campo dal 1’ domani sera. Si sta adattando alla grande, concentrato, motivato, carico, ha qualità straordinarie. Qui c’è un ambiente sano creato da giocatori che sono qua a lungo, non ci sono principi e re. Lui è un rigorista ma anche Bellingham lo è, dovrò scegliere ma ne abbiamo molti. Ha un po’ rovinato le mie ferie il suo arrivo e quindi pensare ora chi gioca lì davanti, ma a parte gli scherzi quelli più forti daranno tutti il loro contributo, se sono intelligenti lo faranno, anche perché abbiamo tante partite".

“Gasp è un ottimo allenatore, un grande allenatore e amico, abbiamo un ottimo rapporto dal punto di vista tattico, sarà una gara difficile, sarà competitiva anche se so che mancano diversi elementi all'Atalanta".“No, abbiamo il nostro progetto, continueremo a lavorare, abbiamo tanta qualità nella rosa e possiamo fare tanto, mancano elementi importanti ma altri ci sono e devono solo adattarsi".“Non c’è nessun caso, si tratta di voci di mercato e basta, si vedrà il 31 agosto, sono voci che non incidono, lui vuole aiutare e dà un apporto straordinario. Abbiamo una grande responsabilità quest’anno, tutti, di fare una squadra migliore e più forte".

Era un giocatore fantastico, ma dobbiamo rispettare la sua decisione, abbiamo Valverde e possiamo giocare con meno possesso palla, abbiamo uno ma stile di gioco adattabile per giocare diversamente senza di lui".