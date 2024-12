Real Madrid, emergenza verso l'Atalanta: Mendy out e Bellingham in dubbio, Vinicius e Rodrygo...

Cresce l'attesa a Bergamo per l'arrivo del, che dovrà vedersela contro l’in una partita cruciale nella corsa alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta di. La squadra di, reduce dalla sconfitta ad Anfield contro il Liverpool e che ha totalizzato finora due vittorie e ben tre sconfitte, si presenta a questo appuntamento con numerose difficoltà, causate da diversi infortuni che complicano le scelte del tecnico italiano.L’ultima tegola per il Real è rappresentata dall’infortunio di. Il difensore francese si è fermato durante l’ultima vittoria in Liga contro il Girona a causa di un, e. La sua assenza si aggiunge a un reparto difensivo già in difficoltà, con Eder Militao e Dani Carvajal indisponibili per il resto della stagione. Oltre a Mendy, il Ancelotti dovrà fare a meno di, un'assenza pesante per la gestione dei ritmi di gioco.Un’altra preoccupazione riguarda, uscito al 61' minuto contro il Girona dopo un contrasto con Donny van de Beek. Il centrocampista inglese ha avvertito un fastidio al flessore della gamba sinistra e ha chiesto il cambio per precauzione. Nel post-partita, Ancelotti ha cercato di tranquillizzare i tifosi, affermando: “Non è niente di serio, ha preferito non rischiare negli ultimi minuti”. La sua presenza al Gewiss Stadium, però, resta tutt'altro che certa, con le condizioni che saranno valutate nelle prossime ore.Non solo brutte notizie per il Real Madrid. Dopo aver saltato quattro partite per un infortunio muscolare,è nuovamente a disposizione. Lo stesso Ancelotti ha confermato in conferenza stampa il recupero del brasiliano, sottolineando che sarà convocato per la sfida di Champions. Resta da capire se partirà dal primo minuto o se sarà utilizzato a gara in corso. Ancheè rientrato in gruppo dopo un problema fisico e potrebbe essere schierato contro l’Atalanta, così come, reduce da un lungo stop e inserito nella lista UEFA per la Champions League.