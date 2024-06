Real Madrid, Mbappé rivela a Macron quando arriverà l'annuncio ufficiale

Getty

. E' questo il messaggio che si intuisce da un breve, che ha salutato la nazionale di Didier Deschamps in vista degli Europei. "", chiede Macron. E Mbappé risponde: "". Che poi i due facessero riferimento proprio all'annuncio da parte del Real Madrid non è esplicitato, me è molto probabile.

L'accordo sarà di cinque anni, fino al 2029 e Mbappé sarà il giocatore più pagato della rosa a Madrid, anche se il suo stipendio non sarà in linea con quello che ha percepito in Francia - ovvero 72 milioni di euro lordi a stagione, oltre 30 netti, più il bonus alla firma di 180 milioni e premio fedeltà (70 milioni per aver fatto la valigia nell'estate 2023) -. Mbappé guadagnerà circa 20 milioni di euro netti all'anno, più i bonus legati ai risultati personali e di squadra. Discorso simile anche per quanto riguarda il premio alla firma, che non sarà né di 120, né di 100, come ventilato da alcuni media, ma di meno di 50 milioni di euro (come confermato da alcune indiscrezioni di El Chiringuito).