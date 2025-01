Real Madrid-Salisburgo: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Torna lae tra le partite da seguire nel settimo turno della fase campionato c'èI blancos di Carlo Ancelotti, freschi della conquista della vetta in Liga dopo il successo sul Las Palmas, non possono sbagliare in Europa: 9 i punti conquistati dopo le prime sei giornate, serve una vittoria per assicurarsi un posto nei playoff.Spalle al muro gli austriaci di Thomas Letsch: 3 punti ottenuti fino a questo momento, se non vincono sono matematicamente fuori dai giochi.Tutte le informazioni su Real Madrid-Salisburgo:

: Real Madrid-Salisburgo: mercoledì 22 gennaio 2025: 21.00: Sky Sport (254): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Modric, Ceballos; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappé.. Ancelotti.: A. Schlager; Capaldo, Dedic, Baidoo, Guindo; Bidstrup, Gourna Douath; Yeo, Gloukh, Nené; Ratkov.. Letsch.

- La partita tra Real Madrid e Salisburgo sarà trasmessa in diretta televisiva in esclusiva da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport (254).- Real Madrid-Salisburgo sarà disponibile anche in diretta streaming. Per gli abbonati Sky c'è l'opzione Sky Go, servizio loro dedicato. L'alternativa è costituita da NOW, servizio di streaming legato a Sky, acquistando il 'Pass Sport'.