Rebus Juventus: mancano i calciatori di qualità e pesano i sbagliati goal di Vlahovic, errori inammissibili

Redazione Calciomercato

“Eh già, siamo ancora qua”. All’eterna diatribache rischia di confondere le idee e i giudizi. Sulla, soprattutto. È accaduto negli ultimi anni e sta accadendo anche in queste settimane, in cui la transizione ideologicaha subìto un’inattesa: proprio come l’entusiasmo per le auto elettriche si è progressivamente spento, lo stesso rischia di accadere alla nuova era bianconera. Il focus, però, non può essere solo sull’allenatore. Come non poteva esserlo negli anni scorsi (per chi scrive non lo è mai stato) e come ha confermato il mercato estivo. Una vera e propria: se il problema fosse stato solo Allegri,avrebbe lasciato andareOvviamente no.

Con la stessa onestà intellettuale, che porta onore ma anche tanta pressione. Per molti di loro, al momento, la risposta è sempre la stessa:. O meglio, non così tanto all’altezza da reggere il ritmo die nemmeno così completi da reggere al topChi credeva che Motta avrebbe trasformato Locatelli in Redondo al momento è rimasto deluso; lo stesso per Gatti, che non è Beckenbauer nonostante il numero 4 e i grandi progressi degli ultimi anni, e pure per McKennie, che mantiene le sue qualità da assalitore dell’area avversaria ma pure i suoi limiti tecnici e tattici in non possesso.

Insomma: il mercato non sta dando ilche ci si aspettava, anche a causa di, alcuni imprevedibili () altri più temuti e preventivabili (, cagionevole in tutta la sua esperienza fiorentina). E l’entusiasmo dei nuovi () o dei giovani () sta fisiologicamente calando per assestarsi su una curva di rendimento media, da cui è lecito attendersi gli alti e bassi tipici proprio dei ragazzi appena approdati in Prima Squadra, per età o nuova militanza. Ecco,: ad Allegri veniva contestato di spegnerlo, ma non è stato forse questo l’effetto della, dopo la strepitosa doppietta di San Siro che tanto lo aveva caricato? Una scelta spiegabile (ma non giustificabile) solo con la necessità di, che la coppia di esterni Weah-Conceiçao garantisce più di Weah-Yildiz.

La soluzione del rebus sembra tanto chiara quanto lontana nel tempo. E risiede nellaDi quelli che ci sono stati poco o niente e di, che andrà sostituito a gennaio e del quale si sente tremendamente la. Perché l’allenatore può considerare “tutti titolari” ma sa benissimo cheVale soprattutto per chi sta in prima linea: in campo, nelle aspettative e nella classifica degli ingaggi ma , almeno per ora, non di rendimento. Ecco, Dusanlampi sontuosi (a Lipsia) ma poca continuità ed errori clamorosi davanti alla porta.è rimasto a riposo in entrambe le soste internazionali e non si è nemmeno dovuto sobbarcare il finale in inferiorità numerica contro lo Stoccarda. Se la classifica oggi piange, è prima di tutto perché: strafalcioni inammissibili per l’attaccante più pagato della Serie A.