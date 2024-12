Reijnders conferma: "Non ho ancora firmato ma rinnovo col Milan. E' una bella ricompensa, sono felice"

Redazione CM

37 minuti fa

“Non ho ancora firmato, deve ancora arrivare quel momento. Ma questo mi rende molto felice, ovviamente". Sono le parole di Tijjani Reijnders, centrocampista olandese del Milan, nella sua intervista a Ziggo Sport.



“È una bella ricompensa che il Milan vuole darmi. Perché rinnovare il contratto dopo un anno non capita spesso, credo. Sono molto felice ed è un grande club in cui giocare, è bello rivedere questo apprezzamento. Mi sento molto bene in questo momento, naturalmente mi aiuta anche il fatto di segnare".



Finora in questa stagione lo score di Reijnders recita diciassette partite, con sei gol e tre assist all'attivo, conto aggiornato dopo la doppietta nel 3-0 contro l'Empoli. Le parti sono molto vicine ad arrivare a un accordo sulla base di un contratto di altri quattro anni a 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. L’annuncio ufficiale è previsto nel giro di un mese.