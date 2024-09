Getty Images

Ricordate Lehmann? Ubriaco alla guida e fermato: "Non riusciva a soffiare nell'etilometro"

23 minuti fa



Jens Lehmann, ex portiere dell'Arsenal, del Milan e della Nazionale tedesca tra le altre, è balzato nuovamente ai (dis)onori della cronaca per via del suo comportamento una volta ritiratosi dal calcio giocato.



Secondo quel che viene riportato nel verbale, infatti, gli agenti della polizia che lo hanno fermato avrebbero percepito un fortissimo odore di alcol, difficoltà a restare in equilibrio e test dell'etilometro sostenuto con più di qualche affanno, a tal punto che Lehmann "non riusciva nemmeno a soffiare". Il tedesco è stato così condotto in centrale dalle forze dell'ordine e gli è stata ritirata la patente, venendo rilasciato il giorno successivo all'arresto.