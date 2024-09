Redazione Calciomercato

Ricordate l'ex Liverpool Roberto Firmino? Oggi fa il pastore evangelico

Un'altra vita per l'ex Liverpool Roberto Firmino. Da un anno si è trasferito in Arabia Saudita per giocare con l'Al-Ahli, dopo le 8 stagioni ricche di gol e trofei con la maglia dei Reds.



FIRMINO IL PASTORE - Nove le reti nell'ultimo campionato arabo: per il classe 1991 il ritiro è lontano ma intanto il brasiliano si sta costruendo la sua seconda vita, diventando un pastore evangelico dopo essere stato consacrato insieme alla moglie Larissa Pereira nella Chiesa Manah di Maceió, da lui stesso fondata. Firmino è stato a un passo dall'approdo in Serie A, con l'Inter che più volte è stata vicina ad aggiudicarselo.