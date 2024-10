Getty Images

Roma, El Shaarawy non recupera: fuori contro l'Inter

Redazione CM

48 minuti fa



Stephan El Shaarawy non ci sarà contro l'Inter. L'esterno della Roma aveva accusato uno stiramento al polpaccio sinistro in occasione dell'ultima partita prima della sosta contro il Monza, uscendo dopo appena venti minuti.



La Roma sperava di sfuttare la sosta per rimettere in sesto l'esterno classe 1992, ma, come riportato da Sky Sport, il problema non è ancora stato superato. Ivan Juric, che ha ritrovato Paulo Dybala, ma rimane in apprensione per le condizioni di Artem Dovbyk, alle prese con un'infiammazione al ginocchio, dovrà fare a meno del faraone, che con lui aveva giocato tutte le partite di campionato da titolare.