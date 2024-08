Roma, Bove tra Eintracht e Nottingham Forest: le cifre messe sul piatto e il possibile sostituto

Getty Images

Il futuro di Edoardoresta tutto da scrivere. Il centrocampista giallorosso è fuori dal progetto di Daniele De Rossi e non è mai stato utilizzato in queste due gare di campionato. Nelle settimane scorse ci aveva provato l’Everton senza però presentare un’offerta concreta. Nelle ultime, invece, ci stanno provando con insistenza Eintracht Francoforte e Nottingham Forest. Il giocatore è ancora indeciso, ma nel frattempo ha svuotato l'armadietto di Trigoria e oggi non si è allenato col resto del gruppo.– L’Eintracht Francoforte ha proposto alla Roma un prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni.I giallorossi vogliono cederlo subito per incassare, ma la volontà di Edoardo è quella di andare via in prestito per poter avere la possibilità di tornare a Trigoria il prossimo anno. Gradisce la destinazione Premier League, ma nelle ultime ore ha aperto anche all’Eintracht Francoforte.

– Se dovesse partire Edoardo Bove il sostituto sarebbe Koné. Il centrocampista del Borussia Monchegladbach è in uscita e su di lui c’è anche il Milan.che porterebbe nelle casse dei giallorossi altri milioni (circa 8). Per questo la Roma spera di poter superare il Milan nella corsa per Koné. Il club tedesco chiede 20 milioni di euro.