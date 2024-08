Roma, contatti avviati per Badé: la richiesta del Siviglia e il piano dei giallorossi

AFP via Getty Images

e continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di. Il focus della dirigenza giallorossa si è spostato sulla difesa, reparto che necessita di qualche ritocco secondo i piani alti della società capitolina.In questo senso, la Roma si sta muovendo per regalare un acquisto a De Rossi proprio nel reparto arretrato. Il nome scelto dalla dirigenza giallorossa è quello diSecondo quanto riferisce Sky Sport,. L’obiettivo è quello di inserire delle contropartite tecniche nell'operazione, visti i diversi calciatori in uscita, per abbassare il conguaglio economico, ma al momento il Siviglia chiede solo cash per cedere il difensore.

Il classe 2000 ex Lens e Rennes ha collezionato 33 partite tra tutte le competizioni nell'ultima stagione con il Siviglia ed è legato alla società spagnola con un contratto fino al 30 giugno 2027.