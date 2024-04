Roma, dalla Germania: piace Doekhi difensore dell'Union Berlino e nipote di Bogarde

un' ora fa



A gennaio era stato già proposto a Tiago Pinto, ora che si avvicina il mercato estivo il suo nome è tornato in auge. Secondo il quotidiano tedesco Kicker, infatti, Danilho Doekhi interessa alla Roma. Ventiquattro anni, difensore centrale olandese dell'Union Berlino e nipote di Winston Bogarde, ex Ajax, Milan, Barcellona e Chelsea. Doekhi ha un fisico da corazziere (1,90), cosa che lo aiuta nel gioco aereo ma non gli impedisce di essere anche veloce e rapido nelle chiusure. Tra l’altro ha un costo relativamente basso, circa 5 milioni di euro, con un contratto con i tedeschi che andrà in scadenza nel 2025. I Köpenickers vorrebbero prolungargli il contratto, ma il difensore sembra propenso a cambiare aria.