Roma, intesa di massima per il rinnovo di Svilar: cifre e dettagli. Trattativa avviata per blindare il gioiello Pisilli

Calciomercato/Getty

La Roma scopre un nuovo talento romano e romanista. Pisilli, Il giovane centrocampista che ha da poco festeggiato 20 anni, ha cambiato la gara dello stadio Olimpico contro il Venezia avviando la rimonta. Come Zalewski e Bove, un altro ragazzo della Primavera lanciato in prima squadra. Ma a differenza degli altri Niccolò ha una personalità e una mentalità che impressiona e regala vibrazioni diverse per il futuro.La Roma non vuole perdere tempo e ha giàL’obiettivo è chiaro: blindare il gioiellino giallorosso con un nuovo contratto fino al 2029 e con ingaggio raddoppiato.

. Il forte portiere Svilar è ormai a un passo dall’intesa totale con il club giallorosso:, Svilar si lega ancora alla Roma. Un segnale di fiducia netto e inequivocabile.