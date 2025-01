Roma-Lazio, la MOVIOLA LIVE: sbracciata di Rovella su Saelemaekers, cinque ammoniti

Getty Images

Roma-Lazio (05/01 h.20.45)

Il derby capitale tra, in scenaallo Stadio Olimpico, chiude la domenica della. Di seguito tutti gli episodi arbitrali più discussi della gara, analizzati dalla moviola di Calciomercato,com:: Pairetto di Nichelino: Alassio e C.Rossi: Chiffi: Mazzoleni: Pezzuto28' - Sbracciata di Rovella su Saelemaekers, con il belga che resta a terra dolorante. Pairetto non fischia, ma poi ferma il gioco per sincerarsi delle condizioni dell'esterno della Roma: nessun provvedimento disciplinare.

31' - Primo giallo della gara: ammonito Gila - che era diffidato e salterà la sfida con il Como - per un intervento in ritardo su Dybala.33' - Ammonito Zaccagni per una trattenuta sulla Joya. Anche lui diffidato, non ci sarà con il Como.37' - Giallo anche per Saelemaekers: trattenuta ai danni di Nuno Tavares.41 ' - Ammonito Castellanos per aver fermato Dybala.50' - Proteste della Lazio per un un contrasto dubbio tra Paredes e Tchaouna, con Pairetto che assegna la punizione a favore dei giallorossi.54' - Ammonito Rovella per una trattenuta ai danni di Manu Koné