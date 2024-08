Roma, UFFICIALE: un baby difensore va al Perugia

30 minuti fa



La Roma piazza un colpo in uscita e manda in prestito a fare esperienza in Serie C il baby difensore classe 2006 Matteo Plaia. Cresciuto nello Spezia dove gioca suo fratello (che fa il portiere) è stato uno dei centrali più promettenti dell'ultimo campionato Primavera..



IL COMUNICATO - AC Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con AS Roma per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Matteo Plaia.



Il difensore classe 2006 è nato a Bruxelles e, dopo aver iniziato nello Spezia, è stato acquistato dalla Roma dove ha percorso tutta la trafila nel settore giovanile fino alla Primavera. Il 6 agosto scorso ha esordito con l’Italia Under 19.