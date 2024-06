ROBERTO TEDESCHI

Rosella Sensi diventa Sindaco di Visso: "Grazie a tutti". E c'è il like di De Rossi

20 minuti fa



Rosella Sensi è diventata Sindaco di Visso. L'ex numero 1 della Roma ha seguito le orme del padre e del nonno, infatti Franco è stato primo cittadino del comune marchigiano dal 1985 al 1995. Ora è il turno della figlia che si era candidata qualche mese fa e aveva ricevuto nei giorni scorsi gli auguri di Totti e Venditti. La Sensi ha battuto gli sfidanti Giuliano Pazzaglini e Andrea Innoncenzi con la lista 'Cambiare Insieme' raccogliendo 329 voti pari al 50.23%. Queste le sue parole su Instagram: "Grazie a tutti i cittadini di Visso, sarò il vostro sindaco. Grazie alle persone che mi hanno supportata in questo primo tratto di strada, alla mia squadra, alla mia famiglia, gli amici e a chi ora giustamente si aspetta dei risultati concreti. Inizia adesso il vero percorso per il cambiamento. Non vedo l’ora di cominciare, ora è il momento dei fatti". Tra i tanti complimento anche quelli di Totti e De Rossi.