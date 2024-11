Salernitana-Bari: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

La sfida che chiude il 13esimo turno di Serie B, fraè quella tra due delle tifoserie più calde del torneo. Non è uno scontro al vertice, ma la classifica del campionato cadetto è ancora corta: fra il quarto (18) e il sedicesimo posto (13), all'alba di questo turno ci sono solo 5 punti. 5 punti che separano appunto il Cesena quarto e la Salernitana che è a pari punti con il Sudtirol 16esimo. Il Bari invece ha un punto in più del Cavalluccio, 14. Le due squadre arrivano da un pareggio ciascuna: la Salernitana 1-1 a Cosenza, il Bari 2-2 in casa con la Reggiana.

Partita: Salernitana-Bari

Data: domenica 10 novembre 2024

Orario: 17.15

Canale tv: Dazn

Streaming: Dazn

: Fiorillo; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Jaroszynski; Soriano, Amatucci, Hrustic; Verde, Wlodarczyk, Braaf. All.: Martusciello.: Radunovic; Pucino, Mantovani, Obaretin; Oliveri, Maita, Benali, Coli Saco, Dorval; Lasagna, Novakovich. All.: Longo.

- Il Bari probabilmente dovrà fare a meno dell’esperienza di capitan Vicari: al suo posto, al centro della difesa, è pronto Mantovani con conseguente nuova chance per Obaretin nel ruolo di terzo di sinistra. Al centro del campo Coli Saco potrebbe essere preferito a Lella, mentre in avanti salgono le quotazioni di Novakovich. I campani potrebbero risparmiare il portiere Sepe, monitoreranno Tongya fino all'ultimo per capire se potrà essere affiancato a Wlodarczyk, con Verde.- La partita tra Salernitana e Bari sarà trasmessa in diretta streaming ed in esclusiva da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. L'alternativa, per i clienti abbonati sia a DAZN che a Sky, è quella di attivare DAZN 1 e vedere la partita sul canale numero 214 di Sky.

