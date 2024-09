La sfida tra Salernitana e Udinese di Coppa Italia, terminata per 3-1 in favore dei friulani, ha segnato l'esordio tra i professionisti di. La partita ha offerto un primo assaggio del potenziale del ragazzo, che ha dimostrato di essere un elemento su cui la Salernitana potrebbe fare affidamento in questa stagione.Nel post-partita, il tecnico della, Giovanni, ha speso parole di elogio per la prestazione di Ruggeri:"Lo conoscevo già dalla Lazio, so che dà garanzie e deve passare attraverso a certi errori per crescere. È stato però solido, ha dato qualità. La personalità e le risposte le ha date".

Un debutto che ha messo in luce, come confermato dallo stesso allenatore, la solidità e personalità, aspetti fondamentali per un giovane alla prima esperienza tra i 'grandi'. Difensore versatile, Fabio Ruggeri gioca principalmente nel ruolo di centrale, ma sa adattarsi e giocare come terzino sia a destra che a sinistra. Questa duttilità è una caratteristica sempre molto apprezzata dagli allenatori e potrebbe rivelarsi un'arma in più per Martusciello.La sua avventura in granata rappresenta una grande occasione per continuare la crescita; Salerno può essere la piazza giusta per Ruggeri - un giovane su cui la Salernitana può puntare per il futuro - nel percorso di crescita con l'obiettivo di tornare alla Lazio più maturo e pronto per conquistare la conferma.