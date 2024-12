Sampdoria, casting in attacco: Cerri e Petagna ma non solo, tutte le possibilità

Getty Images

In estate, dopo la sessione estiva di calciomercato, era difficile pensare che lapotesse avere problemi in attacco. A Genova erano arrivati Coda e Tutino, rispettivamente secondo e quarto miglior marcatore della precedente Serie B. Eppure, dopo soli pochi mesi, i due pezzi da novanta del reparto offensivo doriano stanno faticando ad ingranare, e il direttore Accardi dovrà intervenire a gennaio per prendere degli elementi in grado di portare a Bogliasco quelle caratteristiche che ora mancano.Alla Samp sembra servire una punta di peso. Per questo motivo il club doriano, scrive Il Secolo XIX, sta seguendo ad esempio Alberto, oggi al Como. Il suo sarebbe ad oggi il nome in pole, perché conosce bene Accardi e ha già lavorato con Semplici. Il calciatore classe '96, ex Cagliari, l'anno scorso da gennaio a giugno ha giocato a Empoli, totalizzando 12 presenze e 1 gol in Serie A. L'altro calciatore molto chiacchierato è Antonio, oggi al Venezia, dove sta trovando poco spazio. Il centravanti ventenne l'anno scorso ha segnato 9 reti con la Ternana.

Nel Venezia piace anche Christian, 12 centri nel 2023/2024 con la maglia lagunare in cadetteria, ma il Doria valuta anche il ritorno di un ex, Andrea, reduce dall'esperienza di Cagliari e attualmente in forza al. Non è finita qua, però: se in attacco dovessero concretizzarsi parecchie partenze, la Samp potrebbe anche valutare l'ipotesi di un doppio colpo nel reparto. In quest'ottica vanno seguiti ad esempio il profilo di Matteo, vecchio pallino blucerchiato che attualmente sta faticando al Palermo, ma attenzione anche alla possibilità di un innesto totalmente diverso per caratteristiche. Viene accostato alla Samp anche Simone, trequartista-seconda punta del Como.