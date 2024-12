Sampdoria, la probabile formazione: quanti ballottaggi in mezzo

Getty Images

Questa sera lasarà chiamata ad un unico risultato possibile: al Ferraris arriva la neopromossa Carrarese, e la squadra di mister Semplici sa di avere solo la vittoria come alternativa. Un passo falso in casa sarebbe mal digerito dai tifosi doriani. Il tecnico ha lavorato negli scorsi giorni sul 4-3-3 per coinvolgere maggiormente Pedrola, ma non sarà questo il sistema di gioco scelto per la sfida di Santo Stefano.Semplici dovrebbe optare ancora per il 3-5-2, con la conferma ditra i pali e la linea difensiva guidata da Meulensteen centrale, con al suo fianco Venuti da una parte e Riccio dall'altra. Le alternative, in questo reparto, sono poche, l'unica altra opzione potrebbe essere rappresentata da Veroli. Qualche dubbio in più c'è a centrocampo:in regia insidia Ricci, mentre per il ruolo di mezz'ala al momento è ballottaggio a tre tra, con i primi due in vantaggio. Akinsanmiro, spesso primo cambio di Semplici, dovrebbe partire dalla panchina.

Sulle corsie, si sistemeranno Depaoli a destra e Ioannou a sinistra mentre il tandem offensivo sarà composto dai soliti. E? Lo spagnolo dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina. Nella rifinitura pre Cremonese, Semplici lo aveva provato seconda punta, nel 3-5-2 lo spazio per l'ex Barcellona è poco, e difficilmente potrà giocare a tutta fascia.Probabile formazione Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Meulensteen, Riccio; Depaoli, Bellemo, Yepes, Vieira, Ioannou; Tutino, Coda. All. Semplici.