Da Bogliasco cominciano a trapelare le prime indiscrezioni di formazione in vista del derby. E la notizia più interessante riguarda senza ombra di dubbio Karol Linetty, pronto a tornare titolare della sua Sampdoria dopo un lungo infortunio e i primi assaggi di campo delle scorse partite.



Mister Ranieri, che stravede per il polacco (lo voleva anche al Leicester ai tempi della sua esperienza in terra inglese) deve fare i conti con alcuni giocatori non al meglio dal punto di vista fisico. Uno in particolare è Jankto, che ieri si è allenato a parte alla pari di Gabbiadini. Le condizioni del ceco sollevano qualche punto interrogativo sul suo utilizzo sabato, e a sostituirlo potrebbe quindi essere proprio Linetty, pronto a riprendere spazio nel cuore della Samp.