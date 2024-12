Sampdoria, l'On. Bagnasco: "Ho ricevuto Manfredi e Romei a Roma"

La gara di Coppa Italia a Roma contro i giallorossi è stata decisamente una partita da dimenticare per la. L'occasione della trasferta nella Capitale però è servita al presidente blucerchiato per intrattenere alcuni rapporti 'politici', ad esempio con l'onorevole Roberto, deputato ligure di Forza Italia.A raccontare dell'incontro è stato lo stesso Bagnasco, che però ha rivelato anche un dettaglio particolare, ossia la presenza dell'ex braccio destro di Ferrero ed ex vicepresidente doriano Antonio Romei durante il summit: "Oggi - ieri, ndr - ho avuto il piacere e l’onore di ospitare in Parlamento, insieme al collega On. Riccardo Molinari, all’Avv. Antonio, al giornalista Giovanni Lamberti, e ad un gruppo di tifosi - tra i quali l’amico di Rapallo Sergio Rapuzzi, ilche si disputerà alle 21 allo Stadio Olimpico" ha scritto Bagnasco, come riporta Telenord.

La sua storia, ricca di successi e di emozioni, rappresenta un orgoglio per tutti noi liguri, un patrimonio sportivo e culturale che va oltre il semplice gioco del calcio. Sono certo che, con la passione che da sempre ci contraddistingue, la Sampdoria saprà affrontare con determinazione ogni sfida, dentro e fuori dal campo”