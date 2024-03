Sampdoria, Manfredi: 'Gli accordi con la vecchia proprietà sono stati raggiunt. Gli investitori...'

Lorenzo Montaldo

A margine di una delle sue prime uscite ufficiali da presidente della Sampdoria presso l'ospedale Gaslini di Genova il nuovo proprietario del club blucerchiato, Matteo Manfredi, ha rilasciato alla stampa alcune importanti dichiarazioni in merito al futuro della società. Si parte dalla questione Ferrero:



"La mancata firma di ieri sull'accordo con la vecchia proprietà semplicemente è dovuto ad un dettaglio tecnico, gli accordi sono stati raggiunti di fronte al giudice del Tribunale di Milano. Ora dobbiamo voltare pagina, come detto in passato non deve essere un alibi l'essere partiti con queste difficoltà, ma deve spronarci a dare di più fuori dal campo e ogni domenica. Il nostro progetto è partito il 30 maggio, ora non ci dobbiamo più guardare indietro, ma deve maturare e dare i suoi frutti".



Quali obiettivi si dà la Samp? "Il nostro obbligo è lavorare ogni giorno, non dobbiamo né 'credere' né 'sperare', preferisco parlare di lavoro e impegno. Non dobbiamo guardare su o giù, dobbiamo darci da fare ogni giorno per essere pronti agli appuntamenti. L'obiettivo giornaliero del sottoscritto e dei collaboratori è migliorarsi, non dobbiamo guardare alla classifica, ma alzare l'asticella. Non possiamo accontentarci, ora è il momento di fare di più".



Grandi lodi anche al pubblico: "I tifosi sono encomiabili, questa dimostrazione d'affetto è una sorpresa ogni domenica, in casa e fuori. Per le ultime giornate abbiamo fatto una chiamata alle armi, vogliamo ancora più tifosi a Marassi".



Sugli investitori, Manfredi è tranciante: "I possibili investitori si fanno sentire spesso perché, come continuo a ribadire, la Samp è un asset importante dello sport internazionale e del calcio italiano. Il giorno in cui non ci saranno investitori interessati ad un asset del genere sarà il giorno in cui ci sarà una vera notizia da dare. La Samp è un asset così importante che non può essere sottovalutato"



Su Pirlo e Borini: "Abbiamo bisogno di tutti. Borini può fare la differenza ma abbiamo bisogno di tutti in questa fase, anche di chi ha trovato meno spazio. Il nostro mister è capace di valorizzare tutta la squadra, cosa che ha fatto e sicuramente farà, il compito per Andrea, Fabio e tutta la squadra è quello di fare la differenza. Pirlo ha un contratto con noi anche per l'anno prossimo, ha iniziato un progetto che sta iniziando a svilupparsi, Andrea è stato il nostro punto di riferimento nelle difficoltà e anche oggi, ha le capacità per essere la nostra guida e per raggiungere i risultati".