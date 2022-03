Per le ultime partite casalinghe del campionato 2021/2022, la Sampdoria ha chiamato a raccolta i suoi tifosi, e la risposta blucerchiata è stata particolarmente importante. Da ieri infatti sono in vendita alcuni mini abbonamenti, comprendenti le gare con Roma, Salernitana, Genoa e Fiorentina, e la campagna è partita con il botto.



Ieri, in giornata, si sono registrate lunghe code presso lo store ufficiale del club in via XX Settembre, tanto che la società ha invitato a sottoscrivere online l'abbonamento. Anche i primi numeri sono particolarmente significativi: ben 2.200 le tessere staccate, in meno di 24 ore.