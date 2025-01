Retroscena Sampdoria: il calciomercato rallenta per colpa dell'... algoritmo?

Getty Images

Il mercato di gennaio doveva portare allarinforzi immediati, specialmente in zone 'delicate' di campo come la difesa e l'attacco. I tifosi blucerchiati si aspettavano innesti immediata, specialmente dopo che la proprietà aveva annunciato di essere al lavoro da oltre un mese su questo fronte. In realtà, al 20 gennaio gli acquisti, tolti Beruatto e Niang, non sono ancora arrivati, e in merito a ciò emerge un curioso retroscena che coinvolge un...Secondo Il Secolo XIX al momento ci sarebbe un forte dualismo in seno alla società. Da una parte c'è la visione tradizionale del ds Accardi, che lavora sullo scouting, sul confronto con l'allenatore e sulla rapidità di movimento. Dall'altra invece si collocherebbe la passione per i numeri, aspetto che accomuna Manfredi, Messina e gli investitori, in particolare Tey e il suo intermediario Walker. Loro per il mercato avrebbero deciso di basarsiuna piattaforma di supporto al mercato riconducibile ai fratelli danesi Reedtz, ospiti a Marassi ad ottobre 2023.

Stando al quotidiano la società lavora da tempo con i report di Football Radar, che però da gennaio sarebbero diventati. Da questa sessione un possibile acquisto dovrebbe prima superare le valutazioni degli algoritmi, che tengono conto degli aspetti tecnici ma anche finanziari, in particolare congruità del valore della spesa e prospettiva plusvalenza. Serve la luce verde dell'algoritmo, prima di imbastire operazioni. Questa decisione potrebbe essere consequenziale al mercato estivo, considerato dal presidente Manfredi insufficiente.L'obbligo di dover attendere l'ok dell'algoritmo però avrebbe anchesenza riuscire a chiudere. Potrebbe essere uno dei motivi quindi per cui sono saltati Raimondo e Cerri, oppure di Barba. I nomi dei due difensori danesi emersi nelle ultime ore potrebbero essere ricondotti a questo modus operandi.

C'è poi l'aspetto economico che va tenuto in conto, indipendente sia da Accardi che dall'algoritmo, ma dal budget messo a disposizione dagli investitori per Manfredi.