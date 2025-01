Sampdoria, un giovane della Juventus per l'attacco. E Gytkjaer...

Getty Images

Dopo due settimane di stallo, il calciomercato dellasembra finalmente aver preso vita. La dirigenza blucerchiata, dopo un periodo di riflessione, ha accelerato su alcuni fronti. Tra gli affari più vicini alla chiusura ci sono quello di Niang, attaccante attualmente svincolato, e quello di Valoti, che sarebbe ormai in dirittura d’arrivo. Ma non finisce qui: il club genovese sta monitorando con attenzione anche altri profili per rafforzare la rosa.Uno dei nomi sul taccuino della Sampdoria è Christian, attaccante di proprietà del. Sul danese c’era anche la Cremonese, che però avrebbe deciso di abbandonare la pista, lasciando spazio alla concorrenza. Oltre alla Sampdoria, sul giocatore si registra anche l’interesse del, che potrebbe inserirsi nell’affare indipendentemente dalla permanenza in rosanero di Matteo Brunori. Resta sempre aperta però la possibilità di puntare su altri obiettivi già noti. Tra questi spiccano, entrambi del, ma anchedel Brescia e Andrea, attualmente svincolato.

Nelle ultime ore è emerso un nome nuovo che potrebbe rivelarsi una sorpresa interessante: si tratta di Leonardo, attaccante classe 2003 di proprietà della. Il giovane talento ha trascorso metà stagione in prestito alla, collezionando 20 presenze e segnando 3 reti. Nonostante la giovane età, Cerri è considerato un prospetto interessante per il futuro e potrebbe rappresentare un investimento strategico per la Sampdoria, soprattutto in ottica di crescita e valorizzazione dei giovani.