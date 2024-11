Sampdoria, per gennaio idea Cerri. Gytkjaer piace ma serve... Petagna

Getty Images

Laguarda al mercato di gennaio per rinforzare il reparto offensivo, con alcune piste che stanno prendendo forma. Il nome più caldo al momento è quello di Alberto, attaccante del. Tuttavia, l'eventuale arrivo di un nuovo centravanti dipenderà da una cessione importante, e il profilo in uscita potrebbe essere quello di Fabio Borini, autore finora di una stagione altalenante.Cerri, classe 1996, ha totalizzato finora 80 minuti in stagione con il Como, ma rimane un giocatore di grande fisicità e utile per il gioco aereo. Pietro Accardi, attuale direttore sportivo della Sampdoria, conosce molto bene il giocatore avendolo avuto anella scorsa stagione. Il suo arrivo potrebbe garantire a Sottil una soluzione tattica diversa, ideale per sbloccare partite complicate contro difese chiuse.

Un altro nome accostato ai blucerchiati è quello di Christian, attaccante del. Il danese, già obiettivo di mercato nella scorsa stagione sotto la gestione del duo Nicola Legrottaglie e Andrea Mancini, piace per la sua capacità di essere incisivo negli ultimi metri. Tuttavia, l’operazione non è semplice. I lagunari, infatti, non intendono lasciar partire Gytkjaer senza una valida alternativa. Secondo Tuttosport la chiave potrebbe essere Andrea, che il Venezia starebbe cercando di portare in squadra. Se l’ex Napoli e Monza dovesse approdare in Laguna, allora Gytkjaer potrebbe diventare un’opzione concreta per la Sampdoria.

La strategia del club blucerchiato rimane chiara: prima di qualsiasi operazione in entrata, sarà necessariospazio in rosa. In questo senso, la possibile cessione di Fabio Borini potrebbe sbloccare i movimenti in entrata, garantendo al club margine economico per investire. Borini, d’altronde, ha diversi estimatori in Italia e all’estero, e una sua partenza non è da escludere.