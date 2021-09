La Sampdoria ha alcune grane da sciogliere nel prossimo futuro. Il primo obiettivo blucerchiato, infatti, è quello della sostenibilità del suo debito. Per farlo, la strada è una, ossia aumentare i ricavi. La riapertura dello stadio e gli incassi ad esso connessi non incidono, e la proprietà ovviamente non provvederà con inieizioni di capitale.



L'unica possibilità, scrive La Repubblica, è quella di ricorrere al mercato di gennaio per cedere i giocatori che non sono stati venduti nella sessione estiva. Fuori questione altri prestiti e aumentare i debiti conessi. I nomi più caldi, in ottica ceesione, sono quelli di Thorsby e Damsgaarad. Il bilancio 2020, giova ricordarlo, era stato chiuso con quasi 15 milioni di euro di passivo, con la Sampdoria che aveva potuto usufruire della sospensione egli ammortamenti per 36.6 milioni di euro grazie alla normativa emergenziale.