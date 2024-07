Sampdoria, sogno Esposito: tra il rinnovo con l'Inter e l'Empoli che lo aspetta, il punto

Getty Images

Non c'è solo Massimo Coda sulla lista della spesa della. Il sogno blucerchiato è sempre quello di riportare ancora per un anno Sebastianoa Genova, per provare ad inseguire la Serie A con uno dei migliori calciatori della scorsa stagione. Il ragazzo oltretutto ha sempre dimostrato apprezzamento per la piazza, facendo intendere il suo gradimento per un eventuale ritorno a Marassi. Sul giocatore si era inserito in maniera prepotente l'che sta sempre aspettando di chiudere l'operazione. La Samp spera sempre di poter superare gli azzurri nella corsa al ragazzo. Ci sono però due nodi: la volontà dell', proprietaria del cartellino, e il discorso del nuovo ingaggio. Tutti argomenti che la dirigenza nerazzurra dovrà affrontare.

Il primo scoglio riguarda il desiderio del club milanese di approntare, per Esposito, il nuovo step di carriera ossia ilIl secondo problema riguarda invece il contratto. L'accordo dell'attaccante con l'Inter scadrà tra un anno, e la società di Marotta deve perfezionare il rinnovo. Contestualmente, ci sarà anche un adeguamento dello stipendio: l'anno scorso alla Samp Esposito guadagnava 650.000 euro netti, interamente a carico del club blucerchiato, adesso secondo Il Secolo XIX l'ex Bari con il nuovo contratto veleggerà a quota