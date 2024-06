Sampdoria, Torino e Juventus su Leoni, ma spunta il Tottenham: la situazione

Getty Images

Quando a gennaio laha prelevato dalGiovanni, tutti si aspettavano per il classe 2006 la Primavera come destinazione. Invece il ragazzo di soli 17 anni (appena compiuti quando è arrivato a Genova) è stato dapprima aggregato alla squadra di Andrea Pirlo, e poi lanciato nella mischia, come subentrato e in seguito come titolare. Il calciatore ha mostrato personalità e qualità importanti, e le prestazioni importanti sfoderate in Serie B hanno attirato l'interesse di varie società importanti.In Italia hanno preso informazioni su Leoni lae il. I bianconeri e i granata lo hanno seguito a lungo, addirittura il club di Cairo ha inviato il suo direttore sportivo Vagnati per osservarlo dal vivo in alcune circostanze. Secondo Tuttosport però alla finestra ci sarebbe anche un'altra squadra di primissimo piano, una big inglese come il. Per il momento quello dei londinesi sarebbe soltanto un interessamento, che però potrebbe diventare qualcosa di più, mettendosi in competizione con Juve e Toro.

La Samp dal canto suo dovrà valutare il futuro di Leoni. Il giocatore è in prestito dal Padova conla sensazione è che il Doria verserà quanto pattuito a gennaio per poi prendere in considerazione eventuali offerte per Leoni. Si tratterà della prima mossa ufficiale del nuovo probabile ds blucerchiato, Pietro Accardi, a cui sono state chieste due cessioni per sbloccare l'indice di liquidità e operare poi in entrata.