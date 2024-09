Sarri: "Giuntoli vincerà anche alla Juventus. Mi rivedo in Thiago Motta? Film diversi"

AFP via Getty Images

L'allenatore ex Lazio, Juventus, Chelsea, Napoli ed Empoli ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "sostiene che il calcio è semplice, invecedice che bisogna smetterla di dirlo. Io con chi sto? Come diceva Johan, non Maurizio Sarri, il calcio sarebbe semplice, ma far giocare un calcio semplice a una squadra è la cosa più difficile del mondo. Si impara da tutti, soprattutto da chi si conosce meno. Il Mantova dimi impressiona per come esce da dietro con la palla e per il palleggio, mi piacerebbe andare a vedere i suoi allenamenti".

- "Sono contento per la vittoria dell'Italia di Spalletti contro la Francia, forse è iniziato un ciclo nuovo. Probabilmente all'Europeo siamo arrivati scarichi, chi fa calcio lo sa: è colpa di tutti e di nessuno.Quando sono arrivato io, alla Juventus non c'erano i presupposti per una rivoluzione culturale. In questo momento, invece, penso ci siano. Siamo all'inizio, ma a sprazzi si vede la volontà di Motta di fare qualcosa di diverso., ma aspetto l'evoluzione di tante squadre. C'è da vedere la Juve di Motta. E pure il Napoli di Conte".

tra campionato e coppe. Con Giuntoli abbiamo fatto grandi cose nei 3 anni a Napoli. Il top sarebbe avere i due Cristiano contemporaneamente.È un direttore che capisce velocemente idee e caratteristiche dei giocatori ideali per il suo allenatore. E poi ha un coraggio immenso, che trasmette a squadra e staff. Per la stima che ho di Cristiano, sono certo che avrà avuto le sue ragioni per dare una svolta così secca".

- "Non vivo molto di ricordi, conservo la copia del trofeo nella stanza con maglie e gagliardetti della carriera e di tutte le categorie. Non mi fermo a guardare lo scudetto, ci passo. Caratterialmente la vittoria mi mette imbarazzo, mi disse una cosa analoga anche Buffon una volta.non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale, in allenamento era super. Se è arrivato a settembre