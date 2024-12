Sassuolo-Palermo: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Ilin piena crisi di risultati e reduce da due sconfitte consecutive va in casa delI neroverdi, primissimi a 40 punti, arrivano da sei vittorie di fila e hanno ben 19 punti in più della squadra di Alessio Dionisi, sempre più in bilico e sempre più nel mirino dei tifosi, che si sarebbero aspettati ben altro campionato dai rosanero.

Partita: Sassuolo-Palermo

Data: sabato 21 dicembre 2024

sabato 21 dicembre 2024 Orario: 15:00

15:00 Canale TV: Dazn

Dazn Streaming: Dazn

SASSUOLO-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMINGMoldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Pieragnolo; Thorstvedt, Boloca, Ghion; Berardi, Mulattieri, Laurienté. All. GrossoDesplanches; Nedelcearu, Nikolaou, Ceccaroni, Hansen; Segre, Ranocchia, Verre; Insigne, Henry, Di Francesco. All. DionisiIl Sassuolo punta sul tridente Berardi-Mulattieri-Laurienté, con Boloca in cabina di regia. Ghion favorito su Obiang. Nel Palermo dovrebbe esserci Roberto Insigne in attacco, favorito su Le Douaron, mentre in mezzo si giocano un posto Verre e Di Mariano.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sul nuovo canale della Serie B LaB Channel su Prime Video, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.Sarà disponibile su DAZN e su Prime Video. Gli utenti potranno vedere Sassuolo-Palermo in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook.