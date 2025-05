GOAL

Serie B, andata delle semifinali playoff: LIVE Catanzaro-Spezia e Juve Stabia-Cremonese

Simone Gervasio

23 minuti fa



Andata delle semifinali playoff di Serie B. Eliminate Cesena e Palermo nel primo turno, tocca ora a Cremonese e Spezia che se la vedranno con Juve Stabia e Spezia. Tutti in campo alle 20:30. I calabresi partono da sfavoriti contro i liguri che sono arrivati terzi in classifica, così come i campani, sorpresa della competizione, che affronteranno la squadra di Stroppa. Ritorno previsto, a orari sfalsati, per domenica.