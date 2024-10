Serie B: botta e risposta tra Dorval e Iemmello, Bari-Catanzaro 1-1

Al “San Nicola” termina, con la(seconda stagionale, assist di Pucino) alla mezzora del primo tempo ad illudere la formazione di Moreno Longo, riacciuffata ad un quarto d’ora dal termine daldi ottenere anche il quinto risultato utile consecutivo e, in compagnia di Cremonese, Cesena, Palermo, Salernitana e Mantova. Per il Catanzaro arriva invece il terzo pareggio consecutivo - il quarto nelle ultime cinque - allungando a cinque la striscia di match senza i 3 punti. Che non arrivano dal 3-1 alla Carrarese del 1° settembre scorso, che è anche l’unica vittoria in campionato.La nona giornata proseguirà domani, con le tre prime della classe tutte in campo: il Pisa di Pippo Inzaghi, leader solitario, farà visita al Sudtirol, mentre lo Spezia di D’Angelo è atteso dall’impegno in trasferta contro la Salernitana e il Sassuolo di Grosso avrà un delicato impegno contro il Brescia.