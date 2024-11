Serie B LIVE dalle 15.00

Quattro partite nel pomeriggio di Serie B, con il programma che si apre con tre sfide alle ore 15.00: scontro diretto tra, con i padroni di casa che in caso di vittoria supererebbero gli uomini di Fabio Caserta, a cui i tre punti in cadetteria mancano da due giornate consecutive; il, che ospita ilquarto in classifica, vuole provare ad allontanarsi dalle zone caldissime della classifica; la, reduce da tre pareggi consecutivi in campionato, proverà a frenare la corsa delloche in questo torneo non ha ancora perso e non incassa un ko in Serie B addirittura dallo scorso aprile (in casa del Parma, poi promosso in Serie A).

Il programma si chiuderà alle 17.15 con la sfida tra, distanziate da un solo punto in classifica, con i padroni di casa che non vincono da inizio ottobre mentre i galletti sono reduci da addirittura sei pareggi di fila in campionato.Reggiana-CatanzaroJuve Stabia-SpeziaCittadella-CesenaSalernitana-Bari