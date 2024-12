Getty Images

Serie B, Sassuolo inarrestabile: per i bookie primo posto in cassaforte, nelle quote promozione avanzano Pisa e Spezia

28 minuti fa



Ancora una vittoria, la quinta consecutiva, con una pesante manita alla Sampdoria. Vola il Sassuolo di Fabio Grosso, senza rivali per gli esperti di Sisal, che vedono la vittoria della Serie B dei neroverdi a 1,44, seguiti da Pisa e Spezia offerti a 5 e 6 volte la posta.



Proprio i toscani di Inzaghi e i liguri di D’Angelo sono le due formazioni più accreditate per il salto di categoria, offerto a 1,75. Frenano due big come Cremonese e Palermo, reduci da due sconfitte, la cui promozione paga 2,50 e 3, mentre continua il periodo d’oro del Bari – imbattuto da 14 turni, visto di ritorno in massima serie a 3,50 volte la posta, mentre scendono ancora le possibilità della Sampdoria, passata da 4,25 a 6 nel giro di un mese.