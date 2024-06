GETTY

Serie C NOW 2024/25: tutte le date della prossima stagione

54 minuti fa



Tutte le date della Serie C 2024/2025. Con un comunicato ufficiale, sono state resi noti gli appuntamenti dell'anno prossimo:



CAMPIONATO SERIE C NOW



Inizio: DOMENICA 25 AGOSTO 2024



Sosta: DOMENICA 29 DICEMBRE 2024



Turni Infrasettimanali: N.3 Turni da determinare



Termine: DOMENICA 27 APRILE 2025





COPPA ITALIA SERIE C

Primo Turno Eliminatorio: DOMENICA 11 AGOSTO 2024

Secondo Turno Eliminatorio: DOMENICA 18 AGOSTO 2024