C’è una squadra che è al sesto posto in Premier League e che neanche tre anni fa disputava la League One (la nostra serie C). Questa squadra è lo Sheffield United e sta facendo sognare ad occhi aperti i propri tifosi, guidati da un allenatore dal cuore biancorosso come Chris Wilder.



FOTOGRAFIA – Il match di sabato scorso giocato a Bramall Lane ha fotografato in pieno la stagione che sta vivendo lo Sheffield United. Tre a zero al Burnley, un altro clean sheet e due reti messe a segno dal mediano ex Oxford United John Lundstram. Segnale di un gruppo fatto più da soldati semplici che da prime donne.



ZOCCOLO DURO – Nella rosa sono presenti diverse Blades, Lame, (come vengono soprannominati i calciatori visto lo stemma della squadra con due lunghe sciabole raffigurate), che sono già entrate nella storia del club. Il difensore centrale ex Everton che è tornato dove aveva iniziato, Phil Jagielka (quinto posto tra i più presenti nella storia del club); il suo compagno di reparto ex Blackpool Chris Basham (sesto posto); il terzino sinistro ex Blackburn Jack O’Connell (tredicesimo posto); il centrocampista ex Rangers John Fleck, che vanta il record di assist di tutti i tempi con 39 passaggi vincenti; l’attaccante, capitano e miglior marcatore di sempre con 103 reti, Billy Sharp. Last but not least il tecnico Chris Wilder, che vanta più di cento presenze con la maglia dello Sheffield United, squadra che ha riportato in Premier League dopo tredici anni di lotta in League One e in Championship. Nel passato del tecnico tante esperienze in serie minori ad Halifax, Oxford e Northampton ma proprio nel South Yorkshire, luogo dove è nato e cresciuto, si sta consacrando grazie al suo collaudato 3-5-2.



NUMERI E SOGNI – 16 punti, sesto posto, +8 sulla zona salvezza e -7 dalla Champions, miglior difesa dell’intero campionato con soli otto gol subiti, ancora nessuna sconfitta in trasferta e la vittoria contro l’Arsenal di due settimane fa ad impreziosire questo inizio fantastico. Sognare non costa nulla, quindi perché non può farlo lo Sheffield United, che vanta tra l’altro una vittoria in campionato e quattro FA Cup? Buon proseguimento di stagione, Blades.