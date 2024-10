Sorpresa: Steven Zhang ricompare insieme a Rihanna! FOTO

L'ha pubblicato una storia Instagram insieme alla popstar, foto che ha subito scatenato i social.Il vecchio numero uno del club nerazzurro ha pubblicato nelle storie IG una foto conscatenando il web e i social, specialmente Instagram., in cui erano presenti tra gli altri anche l'attrice Anne Hathaway e il cantante A$AP.Ricordiamo chea causa del prestito non ripagato, con conseguente presidenza passata in mano a Beppe Marotta.

Improvvisamente, grazie a una sola foto e senza che si parli di calcio, Zhang torna a essere chiacchierato anche in Italia: la foto con Rihanna arriva a sorpresa.