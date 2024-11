Getty Images

Spagna, De La Fuente: "Morata è un grande capitano, ci accorgeremo solo dopo dell'eredità che lascia"

36 minuti fa



La Spagna campione d'Europa in carica gioca questa sera contro la Svizzera nell'ultima gara di Nations League, con già in tasca il pass per i quarti di finale della manifestazione da testa di serie. Le Furie Rosse sono, insieme a Germania e Portogallo, una delle possibili avversarie dell'Italia a marzo. Luis De La Fuente, ct iberico, ha parlato nella conferenza stampa di vigilia, concentrandosi sul centravanti del Milan Alvaro Morata:



"A me sembra che solo col tempo ci renderemo conto dell'eredità che lascia Morata. A livello di numeri eccolo. Ha giocato in club importanti, ha vinto dei titoli... Sul giocatore, poi, ci sono garanzie, è anche un grande capitano e una grande persona. Mi piacerebbe che fosse riconosciuto molto di più, anche se penso che la dinamica stia cambiando, il che è giusto e lo festeggio".