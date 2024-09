SPAL, doppio colpo: El Kaddouri ha firmato, in arrivo anche Bidaoui

Getty Images

, ex calciatore del Napoli, del Torino e dell'Empoli tra le altre,, con cui si è già allenato lo scorso mese.Un colpo importante per rinforzare il centrocampo della SPAL che cerca il rimedio a un inizio di stagione deludente. Il club dell’Emilia-Romagna ha fin qui raccolto 2 sconfitte e 1 pareggio, oltre all’aver dovuto fare i conti con una penalizzazione di 3 punti in campionato - una decurtazione che è arrivata a causa del mancato versamento di quote IRPEF -.

, esterno che si è svincolato dal Frosinone e che, in passato, ha vestito le maglie di Parma e Crotone, tra le altre. Attesa la firma in queste ore, dopo l'okay arrivato dal patron Joe Tacopina. Innesti che dimostrano la voglia di rialzarsi da parte della dirigenza e della proprietà biancazzurra.