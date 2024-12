Sporting nel caos: via anche Joao Pereira, il sostituto di Amorim, in arrivo il terzo allenatore

GETTY

. È surreale quanto sta succedendo sull’assecon loche è andato a prendersi l’allenatore dello, Ruben, lasciando i lusitani nelle mani diEbbene il sostituto, così come il nuovo allenatore dei Red Devils, sta inanellandoe ora è a un passo dall’Secondo a Bola è solo questione di ore e poi anche il classe 1984, passato da allenare la squadra B ai campioni di Portogallo in carica, farà spazio a un nuovo mister. Dopo Joao Pereira, toccherà infatti aun domino di panchine che però sta impattando negativamente su tutte le squadre coinvolte. Borges ha portato il Vitoria a ottimi risultati soprattutto in Europa, con lala prima degli umani, davanti allae dietro solo ai marziani del. Secondo i media portoghesi, lo Sporting pagherà lae gli farà firmare un contratto perDi questa clausola però, come sottolinea O Jogo, il Vitoria riceverà solo una parte. Al suo club precedente, il, infatti, ne spetta ben il 50%. Si lavora sugli ultimi dettagli con il club di Guiamaraes che ha. Al suo posto, al Vitoria, è già pronto Luis, allenatore del, primo e imbattuto nella seconda serie con 8 vittorie e 7 pareggi

È durato quindiche era stato ufficializzato, quando Amorim, durante la pausa per le nazionali, aveva fatto il grande salto in Premier League. Prendeva una squadra che sapeva solo vincere,I risultati da lì in avanti però sono colati a picco. Una vittoria in coppa, poitra Europa e Portogallo, quindi una vittoria sul Boavista e un’altra, ai supplementari, in coppa contro il Santa Clara. A dare l’ultimo colpo alla panchina del sostituto di Amorim è stato, prossima avversaria proprio dei Leoni. Ma se Atene piange, Sparta non ride e anche il neo allenatore del Manchester United sta affrontando non poche difficoltà all’Old Trafford. Da quando è in sella sono arrivate(con Arsenal, Nottingham Forest, Tottenham e Bournemouth).