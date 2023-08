Wojciech Szczesny 'para' anche le voci di mercato: il polacco si vede saldamente alla Juventus. Il portiere bianconero ha parlato a La Gazzetta dello Sport dopo la vittoria per 3-1 a Orlando, ultima tappa della tournée negli Stati Uniti, e ha chiuso le porte alle varie ipotesi, tra cui il Bayern Monaco: "Tutte le estati si parla di me ma poi finisce sempre allo stesso modo. Finché alla Juventus mi vogliono sarà sempre con questa maglia. E mi sa che mi vogliono... (ride, ndr)".



RIMPIANTO CHAMPIONS - "C’è, ma abbiamo dimostrato sul campo che la Juve merita la Champions. Il nostro posto è quello. Non ci siamo per motivi extra campo".



SCUDETTO - "Abbiamo una rosa già molto forte, cercheremo di fare il nostro meglio, senza le Coppe europee. Ai primi di agosto è presto per parlarne: siamo contenti di ciò che abbiamo fatto in America, dal 20 penseremo al campionato".